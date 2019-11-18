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محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر

محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر

مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبحث الاستعدادات للدورة الرابعة

مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبحث الاستعدادات للدورة الرابعة

لكبار السن.. شروط وديعة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي

لكبار السن.. شروط وديعة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي

سفارة مصر بالنمسا تكرم أورمان الأقصر لدورها في علاج مرضى الصعيد

سفارة مصر بالنمسا تكرم أورمان الأقصر لدورها في علاج مرضى الصعيد

وزير الأوقاف في دورة الإنجليزي للأئمة: علينا تطوير أنفسنا وفق العصر

وزير الأوقاف في دورة الإنجليزي للأئمة: علينا تطوير أنفسنا وفق العصر

روسيا تسلم أوكرانيا ثلاث سفن عسكرية احتجزتها منذ سنة

روسيا تسلم أوكرانيا ثلاث سفن عسكرية احتجزتها منذ سنة

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تضامنا مع معاذ.. مذيعو فلسطين يغطون أعينهم اليسرى بـ"الشاش والقطن"

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