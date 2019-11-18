شيع الألاف قرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازة الشهيد مجند أحمد السيد سالم عبد العال 20عاما، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء

وخرج أهالي القرية وطلاب المدرسة الإعدادية في صفين متوازيين في انتظار وصول جثمان الشهيد إلي القرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

وشارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في تشييح الجنازة وسط أسرة وزملاء الشهيد بحضور المقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد ،والعميد أشرف فاضل مندوبا عن قيادة الجيش الثاني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع غفيرة من المواطنين، بينهم عدد من تلاميذ المدارس.

وأكد أهالي القرية أن الشهيد هو أكبر إخوته، وخطب منذ شهر إحدى فتايات من قرية " العميد" المجاورة له، وفوجئوا بخبر استشهاده أثناء تأدية الخدمة العسكرية في شمال سيناء.

وقدم المحافظ واجب العزاء في دار المناسبات ، وقال، إننا نعزي أنفسنا وأهلنا في وفاة شهيد القوات المسلحة التي تقدم الشهداء فداء لوطن ولشعب، ولن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هباء وسنقتص من المجرمين، وأكد أن الجماعات الإرهابية والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم شاروبيم العزاء لأسرة الشهيد ،وأكد لهم ولأهل القرية، أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للإرهابيين الذي لا وطن ولادين لهم .

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة تمي الأمديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر سنجاب الإعدادية تخليدا لذكراه التي لن ننساها، أننا جميعا نقدر كل أسرة مصرية أصيلة قدمت زهرة من الزهور الشابة فداء للوطن ولا ننسى أبنائنا الشهداء الذين راحوا في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي .