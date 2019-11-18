دعت برلين إيران، اليوم، إلى احترام التظاهرات "المشروعة" ضد ارتفاع اسعار البنزين، وفتح حوار مع المتظاهرين.

وقالت أولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل، إنه أمر مشروع ويستحق احترامنا أن يعبر الناس بشجاعة عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية كما يحدث حالياً في إيران، مضيفة أن على الحكومة الايرانية الاستجابة للاحتجاجات الحالية بابداء الاستعداد للدخول في حوار.

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و200% لكل لتر إضافي كل شهر، وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، السبت الماضي، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.