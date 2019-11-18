قال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم نزال، اليوم، إن الوضع الأمني في المحافظة يشهد استقرارا أمنيا جيدا، سواء كان في مركز المدينة أو النواحي مقارنة بباقي المحافظات.

وأضاف، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "أن قيادة عمليات البصرة باشرت بفتح الطرق، وتسهيل حركة المواطنين في أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء المحافظة، بعد إضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق".

وأوضح نزال، أن " القيادة ناشدت المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطريق، لأن ذلك يؤدي إلى إرباك العمل في دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية"، مضيفا "أن هذا الاستقرار يتطلب تعاون المواطن العراقي والعمل يد واحدة مع القوات الأمنية"، ولافتا إلى أن "الوطن ليس ملكا لشخص أو جهة معينة".

وأكد قائد عمليات البصرة: "علينا احترام خصوصيات المواطنين في حرية التعبير والحركة والعمل والتنقل ومزاولة أعمالهم والعيش بأمان وعدم فرض تصرفات فردية وشخصية على عموم الناس"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير ببغداد، مطالبين بـ "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها "تعيث فساداً في البلاد منذ 16 عاماً"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".