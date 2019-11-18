يخضع الفنان شريف إدريس، للراحة التامة، حاليًا، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، قبل أيام قليلة، الأمر الذي تطلب منه التزام الفراش، لحين التماثل للشفاء.

وقال إدريس لـ"الوطن"، إن حالته الصحية تشهد تحسنًا بشكلٍ كبير، ومن المُفترض استئناف العمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يُعاني من الانزلاق الغضروفي منذ فترة طويلة، لكن تشتد عليه الآلام، مع التغييرات الجوية التي يشهدها الطقس في مصر.

وأشار إلى أنه تعاقد مؤخرًا، على الظهور في فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، كضيف شرف، موضحًا أنه يُجسد شخصية شاب يعمل وسيطًا بين شركات الإنتاج ومكاتب الممثلين الأجانب، ومن المُقرر التصوير بعد تماثله للشفاء: "كان من المُفترض التصوير خلال الأيام الماضية، لكن اعتذرت لفريق العمل، بسبب التأجيل، لحين التماثل للشفاء، الأمر الذي استجاب له المُخرج".

يدور فيلم "صندوق الدنيا" حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل، والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، ومن إنتاج شركة "كيميت فيلم برودكشن".