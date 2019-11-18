بحلول موعد فاتورة استهلاك الكهرباء، تزداد الشكوى من بعض المواطنين لارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بهم، وفي أغلب الأحيان يكون السبب بعض السلوكيات الخاطئة في استخدام بعض الأجهزة الكهربائية، وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي يقدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء

نزع شاحن الهاتف المحمول من مصدر الكهرباء، لأنه يستهلك منها طول فترة توصيله بالكهرباء.

نزع فيشة التلفزيون إذ إنّها تسحب شحنات كهربية.

فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، فعدم فصلها يستهلك طاقة كهربائية، أو من شاحن البطارية في حالة اللاب توب.

فصل الأجهزة ذات العداد أو "التايمر" مثل الميكروييف، حيث انها تستهلك قيمة عالية من الكهرباء.

نزع فيشة المراوح والخلاطات وجميع الأجهوة التي لا يتم استخدامها في الوقت الحالي.

إطفاء الأضواء التي لا يتم استخدامها وإضاءتها عند الحاجة فقط.