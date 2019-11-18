أبوشقة يطالب بمشروع وطني لتحويل الأمطار والسيول للنفع العام

طالب نواب البرلمان بخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لمواجهة أزمة السيول والأمطار، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين في المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول.

وطالب النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، بمشروع وطني لتحويل الأمطار والسيول من الضرر إلى المنفعة بما يحقق صالح الدولة والمواطن.

وطالب النائب أشرف رحيم، بإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي كونها متهالكة، وقال النائب يسري الأسيوطي إننا نحتاج شبكة صرف للمطر وميزانيات والشبكة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر.

وقال النائب عطية موسي عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، إنه لا بد من إنشاء سدود لحجب مياه السيول والاستفادة منها.