أعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق اليوم، عن تدمير 6 مضافات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "جبل مكحول " الواقعة في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

وأفاد الجهاز العراقي ـ في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم ـ بأن العملية الأمنية المستمرة التي تستهدف ملاحقة فلول تنظيم "داعش " الإرهابي في منطقة جبال "مكحول "، أسفرت عن تدمير 6 مضافات "قواعد" لداعش، جرى العثور بداخلها على أسلحة ومعدات وذخائر قتالية مختلفة.

ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية العراقية تدمير سبعة أوكار، ونفق لتنظيم "داعش " الإرهابي في محافظة كركوك.

وتشهد محافظة كركوك استقرارا أمنيا، ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" في عمليات بحث في مضافات التنظيم الإرهابي.