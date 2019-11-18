قال المدير العام لشركة "روستيخ" الشركة الأم لشركة "روس أوبورون إكسبورت" المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، سيرجي تشيميزوف، اليوم، "إن روسيا تخطط لبيع معدات عسكرية العام المقبل بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار".

وأضاف - خلال مشاركته في معرض دبي للطيران 2019 حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم الإخبارية - "إن نتائج عمل روس أوبورون إكسبورت تتحدث عن نفسها حيث صدرت منتجات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار، وهذا العام سنبلغ هذا المستوى أو أعلى منه بقليل".

وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم حيث استحوذت في 2019 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري".