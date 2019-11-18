وقعت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، والمدير التنفيذي لنقابة المحامين الأمريكية، جاك ريفز، اليوم، اتفاقية تعاون حول بناء القدرات الخاصة بشأن دعم مبادرات سيادة القانون للاتحاد الأفريقي مع جمعية اتحاد نقابات المحامين الأمريكية بواشنطن، وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التعاون بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف التعاون القائم بين المنظمتين بشأن سيادة القانون ومساعدة العدالة الجنائية بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وترمي الاتفاقية إلى تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي على الوفاء بولايتها، وتشجيع احترام سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال تبادل الخبرات والقانون المقارن والاحترام المتبادل والتعلم والتعاون في تنفيذ مشروع لدعم الاتحاد الأفريقي من خلال التدريب وتبادل الخبرات والإرشاد، وبموجب الاتفافية سيتم تدريب موظفي مفوضية الاتحاد في المجالات الرئيسية من بينها الصياغة القانونية والقانون البحري وقانون البحار وقانون المعاهدات والعدالة الانتقالية ومراقبة الانتخابات وأساسيات سيادة القانون.