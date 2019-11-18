دعت وسائل إعلام إيرانية معارضة إلى إغلاق جميع المدارس في العاصمة طهران، غدا الثلاثاء، وقام عدد من المحتجين بغلق الطرق المؤدية إلى مدينة "بوشهر" جنوبي إيران، بينما انسحبت قوات الأمن من جنوب مدينة شيراز بعد احتجاجات شعبية عارمة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وذكرت حركة المعارضة الإيرانية "مجاهدي خلق"، أن الاحتجاجات في إيران امتدت إلى 107 مدن، وسجلت 61 قتيلا منذ انطلاقتها يوم الجمعة الماضي.

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين كل شهر، و200% لكل لتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، السبت الماضي، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.