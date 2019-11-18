نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة تجمعه بوالده الفنان محمود عبدالعزيز، والفنان الراحل أحمد زكي، عبر حسابه الشخصي "إنستجرام".

وعلق "عبدالعزيز": ذكريات وضحكات وحكايات.. ذكرى ميلاد الإمبراطور.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ أحمد زكي، ولصديقي وأخويا هيثم أحمد زكي، ولكل من رحلوا عنا.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عمله كمساعد مخرج في بعض الأعمال السينمائية، ومنها فيلم "ليلة البيبي دول" من إخراج عادل أديب، ثم اتجه إلى التمثيل، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم شباب على الهوا.