عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة خطة المحافظة والمستجدات التي جرت في مبادرة "زراعة الأشجار المثمرة"، ضمن فعاليات زراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح جمال، أنه حتى الآن جرى زراعة 20 ألف شجرة مثمرة على نطاق المحافظة وذلك بالمدارس ومراكز الشباب، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تعد فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء.

ووجه مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بوضع مخطط زمني وخطوات واضحة، لتنفيذ مراحل المبادرة وتحديد أماكن زراعة الأشجار على مستوى الإسكندرية، كما وجه بعمل ندوات توعوية بالأماكن التى سيتم تنفيذ المبادرة بها بنطاق كل حي.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم من أعمال بالمبادرة منذ قيام محافظ الإسكندرية بتدشينها، والوقوف على التحديات والمعوقات التي واجهت الجهات المعنية خلال تنفيذ المبادرة، مطالبا بالبدء في تشكيل لجنة بنطاق كل حي للمتابعة المستمرة للأشجار التي تم زراعتها وطرق حمايتها.

وحضر الاجتماع، اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم مستشار محافظ الإسكندرية لشؤون البيئة، والدكتور مصطفى البخشوان مدير مديرية الزراعة، ورؤساء الأحياء.