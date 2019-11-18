أصيبت الطالبة أمنية أبو طايع، بالصف الأول الإعدادي، بكسر مضاعف بالساق أثناء لهوها مع زميلاتها خلال اليوم الدراسي بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بقرية "العقال البحري" بمركز البداري فى محافظة أسيوط، وجرى نقلها لمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين في مدينة أسيوط.

وزار اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط ؛ الطالبة المصابة بالمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية برفقة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، والدكتور أسامة حجازي، مدير الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة بأسيوط، ومجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية، والدكتور مدحت موريس، مدير مستشفى الإيمان العام.

حيث اطمأن المحافظ، خلال الزيارة، على الحالة الصحية للطالبة، ومدى جودة تقديم الخدمات الطبية لها، موضحاً أنه فور الإبلاغ عن الحالة جرى نقلها إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابتها بكسر مضاعف بالقصبة اليمنى للقدم، حيث جرى إجراء عملية جراحية لها وتركيب شريحة ومسامير طبية لتثبيت القدم، واتخاذ التدابير الطبية والعلاجية لها، مشدداً على تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة، ومتابعة حالتها حتى اكتمال شفائها، مطالباً مسئولي التربية والتعليم بأسيوط بتوفير معلمين لإعطاء دروس ومساعدتها على استذكار دروسها خلال فترة تواجدها بالمستشفى، تعويضاً لفترة غيابها عن المدرسة.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط؛ بعض أقسام المستشفى مثل أقسام الأطفال حديثي الولادة، والمبتسرين، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي، واستمع لطلبات المرضى بالمستشفى، موجهاً مسئولي التضامن الاجتماعي بصرف إعانات ومساعدات لهم بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم.