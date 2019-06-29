أصيبت طالبة بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة داخل لجنة الامتحان في محافظة أسيوط، وتم استدعاء الإسعاف ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة، ومقرها "مدرسة البداري الثانوية التجارية"، بإصابة الطالبة "رشا علام حسانين" بحالة إغماء أثناء أداء امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر داخل اللجنة.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 20 ألف و24 طالبا يؤدون الامتحان في 79 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين، وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.