"الزراعة" توافق على تخصيص أرض لإقامة مصنع للمخلفات الصلبة بكفر الشيخ

وافق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخصيص مساحة 7 أفدنة و3 قراريط و10 أسهم، بـ"القرضا" بمركز كفرالشيخ لإقامة مصنع المخلفات الصلبة.

وأضاف الوزير أن كفر الشيخ أكثر المحافظات استفادة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتطبيقاً له ودعم منظومة النظافة بأسطول من السيارات والمعدات الحديثة وإنشاء وحدة التدخل السريع دعما للخدمات وتحسيناً للبيئة، حيث يبقى المواطن هو سر نجاح تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة، وشريك أساسي في حماية البيئة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، على جهوده الوطنية المبذولة في استجابته السريعة لأهالي كفرالشيخ بالموافقة على تخصيص الأرض لإقامة مصنع المخلفات الصلبة، لافتا إلى أنه من مشروعات النفع العام، دون إخلال بالرقعة الزراعية والتواصل الدائم بين وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي والمحافظة.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ، أعمال الرصف بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد "طه" أن الهدف من عمليات الرصف المستمرة هو رفع كفاء شبكة الطرق بالمحافظة لخدمة التنمية والمواطنين، وإزالة كل الحفر بالطرق، وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية جميع الشوارع والطرق الغير ممهدة، واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ومنها إزالة آثار الحفر الناتجة عن أعمال المرافق، تسهيلا على المواطنين ولتقليل عمليات الاختناق المروري بسبب المطبات العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بمدينة كفرالشيخ.

وأضاف أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، ويجرى صيانة الشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ، استجابة لمطالب المواطنين، التي يتلقاها من خلال الجولات الميدانية للمحافظ وقنوات التواصل مع المواطنين، إضافة إلى لقاء المواطنين بالمحافظة.