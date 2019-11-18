تابع اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، تكليفات اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بشأن تجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة وادي ماجد، برفع كفاءة المنطقة، وتمهيد الطرق بمشاركة الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وقال المعداوي، مساء اليوم، خلال زيارته لوادي ماجد، إن جميع أجهزة مجلس المدينة تعمل على قدم وساق لتجهيز مقر الاحتفال بالعيد القومي لمطروح بمنطقة وادي ماجد لتكون في أبهى صورة وتجهيزها لاستقبال ضيوف المحافظة.

وتفقد رئيس مدينة مرسى مطروح مدرسة وادي ماجد، والأماكن المحيطة، ووعد بالتدخل لحل جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.