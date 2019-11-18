وجهت الإدارة العامة للمرور عدداً من الإرشادات المرورية التى يتعين على كل قائد مركبة الالتزام بها وتطبيقها أثناء قيادة السيارات والمركبات على الطرق المختلفة أثناء الشبورة المائية، وذلك تجنباً لوقوع أى حوادث بسبب انخفاض أو انعدام الرؤية.

وشملت تلك التوجيهات مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التى تمكنك من التوقف الآمن واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهاراً ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك واستخدام مسّاحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر قواتها على الطرق السريعة لمواجهة أى طارئ، كما شنت حملات على الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتكثيف حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانوناً وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الكشف عن الإطارات وحملات إزالة الإشغالات.

وأمر اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن الحملات المرورية على الطرق السريعة وضبط التوك توك وعدم خروجهم إلا بعد التراخيص وتكثيف الوجود المرورى الفعّال والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أى أعطال والاتصال على رقم الإغاثة (٠١٢٢١١١٠٠٠٠).

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية وتسيير الحركة المرورية وتنفيذ قانون المرور بالوجود المرورى الفعّال والجدى أثناء الظروف المناخية مثل الأمطار والرياح والشبورة تحت إشراف اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وأسفرت الحملات التى شنها ضباط الإدارة عن ضبط 25 دراجة نارية بدون ترخيص و171 مخالفة قيادة بدون رخصة و2258 مخالفة تجاوز السرعة و7 مخالفات موقف عشوائى و3 مخالفات انتظار خاطئ.

وتم إجراء تحليل مخدرات للسائقين تبين إيجابية التحليل لـ36 سائقاً و147 تبين عدم تعاطيهم المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابات المختصة التى تولت التحقيق.