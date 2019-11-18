أعلن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات، التابع لديوان عام محافظة المنيا، اليوم، عن بدء كورسات اللغة الإنجليزية الأحد المقبل.

ويبلغ سعر الدورة بـ 450 جنيها تشمل 18 محاضرة، مدة المحاضرة الواحدة 3 ساعات، بإجمالي 54 ساعة، من يومين لـ 3 بالأسبوع، ويجرى تحديد المستوى من الأحد للخميس المقبل.

ومن يرغب في الحجز التوجة إلى مقر مركز تدريب الحاسب الآلي وعلوم التكنولوجيا واللغات بمبنى ديوان عام المحافظة بكورنيش النيل، طوال العام يومياً من الأحد إلى الخميس 9 صباحًا وحتى 8 مساءاً.

يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من المحافظة، مختومة بالنسر، بحيث يمكن توثقيها من وزارة الخارجية المصرية في أي وقت، واختام الاعتماد في الجودة الأيزو.