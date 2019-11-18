بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع اللواء هشام فكري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، عدداً من الملفات الرقابية وسبل مواجهة الفساد المالي والإداري بمختلف صورة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، إضافة إلى مناقشة عدد من خطة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تقام على أرض كفر الشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن هناك تعاوناً رفيع المستوى وتنسيق كامل بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير للواء هشام فكري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ وأعضاء الرقابة الإدارية في المحافظة، على جهودهم المخلصة وغير المسبوقة في مواجهة الفساد المالي والإداري، ضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.