أعلنت الإدارة العامة للحركة بجمرك الإسكندرية عن إقامة جلسة بيع بالمزاد العلني لبيع 2 لوط ميثينول طبقا للمادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بمكتب مدير عام مكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بجمارك الإسكندرية، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء المقبل.

واللوط رقم (1) عبارة عن 2 حاوية 40 قدم رقمي ARKU4307064 وARKU4205036 بهما سائل شفاف اللون "ميثينول" داخل 280 برميل معدني على قواعد خشبية مرقوم وزن البرميل صافي 170 كيلوجرام، ومرقوم الوزن القائم 187 كيلوجرام.

واللوط رقم (2) عبارة عن حاوية 40 قدم رقم ARKU4326526 بها سائل شفاف اللون "ميثينول" داخل 140 برميل معدني على قواعد خشبية مرقوم وزن البرميل صافي 170 كيلوجرام، ومرقوم الوزن القائم 187 كيلوجرام.

والبيع طبقا للشروط الموجودة بكراسة الشروط وثمنها 50 جنيها، والجميع مخزنة بساحة الدولية للحاويات الصينية التابعة لحركة الفحص والمعاينة الثالثة.