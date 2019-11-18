ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، استكمال إدخال خط الغاز الطبيعي بطريق "الجرايدة - الحامول"، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس السيد عبدالحميد، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بطنطا، والمهندس عبدالحميد عمار، رئيس فرع هيئة الطرق بالمحافظة، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة "ترانس جاس" للغاز الطبيعي بكفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن جرى البدأ في العمل بخط الغاز الطبيعي في طريق الجرايدة باتجاه الحامول، وذلك بعمل جسات لـ 15 كيلو مترا، ورصف 5 كيلومترات بطريق "الجرايدة - الحامول"، وعمل محضر تنسيقي لإدخال الغاز لمدينة الحامول والتوافق بين وضع خطوط الغاز والكهرباء والمياه والتليفونات مع الأسفلت الجديد مع رصف الطريق بطول 15 كيلومترا، وسيتم البدء في إدخال الغاز من الجرايدة اتجاه الحامول لمسافة 10 كيلومترات التي لم يجرى رصفها، إضافة إلى تنفيذ توصيل خط الغاز بطول 5 كيلومترات في طبان الطريق بما لايؤثر على ماتم رصفه حفاظاً على المال العام ولعدم تأثر حالة الرصف للطريق للصالح العام.

كما تابع أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابع طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، سرعة الانتهاء من إجراءات توصيل خط الغاز الطبيعي لمدينة الحامول، حيث عاينت اللجنة المشكلة مسار خط الغاز بطريق "الحامول - الجرايدة" للبدء في أعمال تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي الحامول خلال الفترة الحالية بحضور جميع الجهات المختصة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.