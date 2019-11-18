كثفت الشركات الأمريكية تحركاتها للبحث عن فرص استثمار جديدة فى مصر، بالتزامن مع تسلم السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة مهام عمله.

وعقدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، منتدى موسعاً تحت عنوان «مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة»، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لاستضافة وفد شركات أمريكية يضم 110 شركات، وناقش المنتدى، الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، الإصلاحات التى قامت بها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

مساعد وزير التجارة الأمريكى: ملتزمون بزيادة التعاون المشترك

وقال الدكتور «مدبولى»، إن الاقتصاد المصرى أصبح الآن واحداً من أفضل 10 اقتصادات فى العالم، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقى احتلت مصر الصدارة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر باعتبارها بوابة لأفريقيا، كما يرى الخبراء. وقال د. شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الحكومة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وأكد أن مصر مستمرة فى تعزيز ثقة المستثمر من خلال الاستمرار فى عملية الإصلاح.

وقال كوش شوكسى، نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن، إن الغرفة قررت إيفاد بعثة إلى مصر، 10 أكتوبر 2020، لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيراً إلى أن الغرفة تبحث مع مصر سُبل الترويج للسياحة.

وأكد جوناثون كوهين، السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة، أن الولايات المتحدة مستمرة فى بحث آليات زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر.

واستعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطط الحكومة، وقالت إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية لا يعنى أن «الحكومة بتعزل»، كما لا يعنى إهمال العاصمة القديمة، مضيفة أن نقل الوزارات إلى «الإدارية» هدفه خلق مكان جديد بأدوات عمل جديدة. وأكد طارق الملا وزير البترول، أن قطاع البترول جذب استثمارات أجنبية بنحو 30 مليار دولار، حيث تم توقيع 65 اتفاقية استكشاف جديدة.