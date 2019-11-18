أكد الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451، أن الزيارات السنوية للأندية، تسهم في زيادة التنافس بينها، بغرض المحافظة على ما تحقق من نجاحات على مدار تاريخ الروتاري، الذي يمتد لـ90 عامًا من العمل في خدمة المجتمع والمواطنين.

ولفت إلى أن الزيارة شملت أندية روتاري كنجز فالي، ونادي روتاري جيزة نورث، ونادي روتاري كايرو كوزموبوليتان، متابعًا، رصدنا خلالها العديد من الإنجازات والفعاليات التي حرصت الأندية على تنفيذها في سياق تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الأشد فقرًا، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تنفيذ خطة الدولة في مجال التنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محافظ روتاري مصر، أن المنطقة تقدم جوائز سنوية لأنديتها، يتم اختيار الفائزين، بناءً على حجم العمل المنجز في مجال خدمة المواطنين، وتقديم الخدمات الإنسانية وتنظيم القوافل، وإطلاق الحملات والندوات التثقيفية في مختلف المجالات.

وأشار "والي"، إلى الأنشطة الاجتماعية والخيرية والطبية والعلاجية والترفيهية، التي تسعى جميعها للمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وبخاصة من الفئات الأشد احتياجًا.

يذكر أن الزيارات السنوية للأندية الروتارية، تهدف إلى مراجعة وتقييم أداء الأندية والوقوف على مدى تحقيقها للأهداف العامة للمنطقة، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات سنويًا، الأمر الذي يسهم في تعزيز وزيادة الأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تحقيق أهداف المنطقة، ومن ثم دعم الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.