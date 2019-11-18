أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شخصيات "فاسدة تسرق ثروات الشعب العراقي"، وسط استمرار المظاهرات ضد سلطات العراق بمختلف أنحاء البلاد.

وأضاف بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لهذا البلد.

وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

حتى الآن، كانت السياسة الأمريكية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

وأكد أن الولايات المتحدة تستأنف عقوباتها على منشأة فوردو الإيرانية بدءا من 15 ديسمبر.