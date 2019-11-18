قال شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وأكد أن مصر مستمرة في تعزيز ثقة المستثمرة من خلال الاستمرار في عملية الإصلاح.

وأوضح كامل، خلال منتدى "مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة" الذي تعقده عرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن أغلب الشركات الأمريكية التي تزور القاهرة حاليا ضمن وفد أمريكي تجاري تعمل في قطاعات عدة منها الخدمات والصناعة والطاقة، وهي المجالات التي أبدت الشركات الأمريكية رغبتها الدخول في شراكة مع مصر، موضحا أن العام الماضي شهد دخول 91 شركة أمريكية إلى السوق المصرية.

وقال إن الوقت الحالي هو الأنسب للحديث عن اتخاذ خطوات حادة من أجل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة، مضيفا: نحتاج إلي التحرك سريعا لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، الوقت الحالي مناسب من أجل ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن النفاذ للأسواق الأفريقية، من خلال الاتفاقية، وقال إن الغرفة الأمريكية نظمت مؤخرا مؤتمر حول مبادرة " ازدهار أفريقيا"، والتي شهدت استعراض الفرص في أفريقيا، وهذه الفرص يمكن اغتنامها من خلال وجود اتفاقية التجارة الحرة.