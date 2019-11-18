تباشر نيابة حدائق القبة تحقيقاتها مع 3 طلاب بالمرحلة الثانوية في واقعة "التنمر" ضد طالب من جنوب السودان، عن طريق السخرية والاستهزاء منه في فيديو تم بثه عبر "فيس بوك".

وتواجه النيابة المتهمين الثلاثة بالفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ظهروا فيه وهم يعتدون علي التلميذ السوداني، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية.

وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن ضبطت المتهمين خلال وجودهم بمحال إقامتهم بمنطقة عزبة مكاوي بدائرة القسم، وتبين أن المتهمين بينهم طالبان بالجامعة وعامل وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعقيد محمد سمير مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.