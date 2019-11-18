يحتل هاشتاج #مين_قتل_تيمور الترند الثاني على مصر حاليا بعد تفاعل الجمهور مع الحادث الغامض لمقتل شخصية تيمور الهواري من مسلسل بلا دليل والحيرة التي سببها غموض المسلسل للجمهور عن من الذي تسبب في مقتله وتوقع البعض شخصية عمر بركات التي يقوم بها الفنان خالد سليم والبعض توقع شخصية طارق عصمت التي يقوم بها الفنان حازم سمير والبعض الآخر توقع شخصية حبيبة التي تقوم بدورها الفنانة درة ولا يزال القاتل مجهولا.

ونشرت مؤلفة العمل إنجي علاء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن حلقة الأربعاء المقبل وهي حلقة 23 سيظهر أول دليل في القضية والحقيقة ستظهر ولكن بالتدريج.

بلا دليل يتم عرضه حاليا على قناة CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة 11 مساء وعلى تطبيق WATCHiT وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.