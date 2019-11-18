قال الدكتور حسن البنا، صديق الفنان أحمد زكي، إن الراحل يملك العديد من المقتنيات، منها شهادات التكريم والجوائز التي حصل عليها طوال مسيرته الفنية، بالعديد من المناسبات والمهرجانات، بمختلف المحافل العربية والدولية.

وأضاف "البنا"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن من ضمن المقتنيات، السيناريوهات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، حتى تلك التي عرضت عليه ولم ينفذها، وذلك لأنه عرض عليه أثناء تصويره لفيلم "أيام السادات" 7 سيناريوهات، قدمها له عدد من الكتاب، مثل أحمد بهجت وعلي سالم وإبراهيم عيسى وعلي بدرخان ومحمد حسام.

وأوضح، أن الراحل جمعها في معالجة سينمائية واحدة، وقدمها بمشاهد مختلفة، مؤكدً أن هناك العديد من المقتنيات الأخرى، التي تم تقديمها في أعماله السينمائية، مثل ملابس فيلم "البيضة والحجر، البيه البواب، جمال عبدالناصر".

وأكد، أن هناك الكثير من المقتنيات التي كانت بحوزة نجله هيثم، ولكنه تصرف في بعضها عندما كان يشطب شقته: "معرفش هل قام بتجميعها في مكان أخر أو إيه اللي حصل؟"، لافتًا إلى ضرورة جمع تلك المقتنيات، وعرضها أمام الجميع، وذلك لأن الفنان الراحل، لم يكن ملكًا لنفسه، ولكنه ملك المصريين أجمع.