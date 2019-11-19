قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الذكرى السابعة لتجليسه على الكرسي الباباوي، إن مؤتمرات الشباب التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعده للغاية، وكذلك منتديات شباب العالم، بما تشهده من اهتمام بالشباب، ويتم النظر للمستقبل من خلالهم.

وأضاف "تواضروس"، بعد مرور 7 سنوات على تنصيبه بهذا المنصب، يتذكر خلالها لحظات فيها بعض المرارة، ونماذج مفرحة أيضًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC".

وأشاد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالبرنامج الرئاسي لتدريب القيادات حيث ذكر أنه أحدث طفرة في المجتمع المصري، فضلا عن المشروعات الضخمة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم إدخالها الخدمة في أسرع وقت.

وأعرب عن سعادته، بالطرق الجديدة التي أحدثت نقلة حضارية في مصر، فضلا عن علاج مرضى فيروس سي بالملايين، مؤكدًا أنها أوقات سعيدة من عمر الوطن.