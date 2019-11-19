مقتل 21 من مسلحي طالبان وداعش في غارات جوية أفغانية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الاثنين، مقتل 21 مسلحا من حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير عربتين في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها قواته في ستة أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون أفغان - حسب ما نقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - إن غارة جوية نفذها الجيش، اليوم الاثنين، قتلت ستة من مسلحي طالبان ودمرت مخزنا للأسلحة في منطقة زرمت بإقليم بكتيا. وأشار المسؤولون إلى أن غارة جوية مماثلة قتلت ستة من مسلحي داعش في منطقة أكين بإقليم نانجرهار، بينما أسفرت غارتان أخريان عن مقتل مقاتلين اثنين من داعش في منطقة ديه بالا بالإقليم نفسه.

وأضاف المسؤولون أن غارات جوية منفصلة أدت إلى مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان في إقليمي لوكر وبكتيا، مشيرين إلى أن غارة أخرى قتلت ثلاثة مسلحين آخرين من طالبان في إقليم هلمند. ونوه المسؤولون العسكريون بأن القوات الأمنية الأفغانية شنت المزيد من الغارات الجوية في مناطق أخرى بإقليمي نانجرهار و"وردك" أسفرت عن تدمير عربتين تابعتين لحركة طالبان وتنظيم داعش.