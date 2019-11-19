ضحايا عصابة "أنا خليجي" في التحقيق: "عاشرونا كرها.. وصورونا عرايا"

"3 فيديوهات إباحية.. وشات جنسي.. وشات يحتوي على ألفاظ خارجة.. وصور لسيدات عاريات".. ضمن إحراز أفراد التشكيل العصابي الذى يضم 5 متهمين.. بينهم سائق في شركة شهيرة لنقل الركاب، وعامل في كوافير، و3 عاطلين، متورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم، خطف الفتيات والتعدي عليهن جنسيا، وسرقتهن بالإكراه بعد أن ادعى المتهم الثاني، 20 عاما، عامل في كوافير حريمي، أنه خليجي وقام باستدراج فتيات "ركلام" من الملاهي الليلية وخطفهن واغتصابهن، على مدار العاميين الماضيين، وأنهم ارتكبوا أكثر من 40 واقعة داخل شقة المتهم الرئيسي في منطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر.

وجددت النيابة العامة، أمس، حبس المتهمين الخمسة، لمدة 15 يوما، ونسبت لهم تهمة الاغتصاب والسرقة بالإكراه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ووحدة مباحث بولاق الدكرور، بالتحري عن باقي الفتيات "الضحايا" تمهيدا لاستدعائهم، وذلك بعد أن توصلت القوات إلى 3 فتيات من الضحايا، واعترفوا على المتهمين بمعاشرتهن بالإكراه، وتصويرهم فيديوهات إباحية وصور عارية لابتزازهن، وسرقة هواتفهن وأموالهن.

وأظهرت التحقيقات أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين 19 لـ21 عاما، وأنهم

منذ أيام، كتب طبيب عبر صفحته على فيس بوك: "كنت أسير في شارع فيصل وشفت بنت مخطوفة في عربية، وكانت بتستغيث بالناس ومحدش عمل ليها أي حاجة"، وبمجرد كتابة البوست، بدأت قوة من مباحث إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في فحص ما جاء على لسان الطبيب عبر صفحته على فيس بوك، وتمكنت من الوصول إلى محل إقامته، وبدأت في مناقشته، وأدلى بأوصاف السيارة التي شاهدها لكنه أعطى للضباط أرقام لوحة السيارة (خطأ)، لأنه لم يكن متذكرا.

وبدأت القوات في فحص الكاميرات والسيارة التي حملت المواصفات نفسها وتتبع خط سيرها، وتوصل فريق البحث الذي أشرف عليه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى مالك السيارة، وبمناقشته قال إنه استأجر السيارة لشاب يعمل عليها في شركة شهيرة لنقل الركاب، وبإجراء التحريات اللازمة عن الشاب وتحديد محل إقامته، انطلقت مأمورية إلى محل سكنه وتبين عدم وجوده، وبمناقشة أصدقائه أرشدوا عن أن لديه شقة في منطقة هرم سيتي في أكتوبر.

وبالتنسيق مع مباحث ثالث أكتوبر، انطلقت قوة من المباحث ضمت العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وداهمت شقة المشتبه فيه، بصحبة النيابة العامة، وجرى ضبطه، وبتفتيش هاتفه المحمول تبين العثور على فيديوهات جنسية وصور عارية وصور لسيدات مخدرة، وأرقام هواتف للضحايا ورسائل "سباب" عبر "وتس آب" وتهديدات من ضحاياهم، وبمناقشته حول الواقعة أنكر في بداية الأمر، وبمواجهته بما ورد على لسان الطبيب والكاميرات التي التقطت صور للسيارة التي يعمل عليها في الشركة محل عمله، في المنطقة مكان واقعة خطف الفتاة بالمطاحن بفيصل.

واعترف المتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدارج فتيات "ركلام" من الملاهي الليلية وخطفهن واحتجازهن في تلك الشقة ومعاشرتهن بالإكراه، وسرقة أموالهن، وأرشد عن 4 متهمين آخرين، وألقي القبض عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.