بدأت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنفيذ برنامج القيادة وتطوير الذات بمركز شباب المدينة "ا"، بمشاركة 43 شابا بالمرحلة العمرية من 18 إلى 30 عاما، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ومندى عكاشة، مدير عام المديرية، والدكتورة سوسن فرغلي، وكيل المديرية، وعلاء عبدالعظيم، مدير الإدارة.

تتضمن محاور البرنامج القيادة التعريف والمفهوم، والقيادة الفعالة وتأثيرها على الشخصية، القيادة الذاتية، وكيفية صناعة القائد، والفرق بين القائد والمدير.