صندوق الإدمان: نسبة كبيرة من الأطفال المتعاطين آبائهم بيشربوا مخدرات

قال المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ومسئول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإداري للدولة إن الهدف من الصندوق هو إنشاء بيئة رافضة لتعاطي المخدرات في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "النهاردة لما بنعمل بحوث على تعاطي الأطفال للمخدرات بتبقى نسبة كبيرة منهم آبائهم بيشربوا مخدرات".

وتحدث حرك عن تجربة الصندوق والذي أجرى تحليل المخدرات لـ102 ألف موظف وثبت أن 2% منهم يتعاطي المخدرات.

وأشار "حرك" إلى أن نسبة التعاطي في مصر كانت أعلى من المعدل العالمي ووصلت لـ9% بينما المعدل العالمي كان 4%، لكن نسبة الإدمان مثل المعدل العالمي.