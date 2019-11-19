توجهت، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن زيارة الوزيرة تأتي لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، ومنها مستشفيات رأس سدر، أبورديس، والطور، ووحدة صحة أبوزنيمة، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعا موسعا بقيادات الوزارة والمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يشار إلى بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.