أصيب تلميذ، أمس، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوط من أعلى سلم مدرسة نجع العمارات الابتدائية دائرة مركز سوهاج، فتم نقل الطفل لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل "محمد. ا. ع"، 12 عاما تلميذ بمدرسة نجع العمارات الابتدائية ويقيم بذات الناحية مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال عمه "عمر. خ. ع"، 27 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو ابن شقيقه بالفسحة المدرسية، اختل توازنه وسقط من أعلى سلم المدرسة، ما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية، بسؤال "أبوعمرة.ع.ا"، 54 عاما مدير المدرسة ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.