أقدمَّ شاب على الانتحار والتخلص من حياته شنقا بواسطة حبل علقه بمروحة سقف داخل غرفة نومه بمنزلهم بقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح ، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على شاب منتحرا شنقًا داخل غرفة نومه بمسكن أسرته بقرية بني زيد الأكراد دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين انتحار "محمود. أحمد. ص "17 سنة ومقيم بقرية بني زيد الأكراد" شنقًا داخل غرفة نومه، بحبل حول عنقه ومعلقا بمروحة السقف.

وبسؤال أهليته أكدوا أنهم فوجئوا بانتحاره وعدم معرفتهم أسباب إقدامه على الانتحار، مشيرين إلى أنه في الفترة الأخيرة كان منطويا ويميل للجلوس بمفرده وكان يعانى من حالة نفسية سيئة.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.