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الزراعة: حملات على منافذ إنتاج وتداول المخصبات للتأكد من جودتها

الزراعة: حملات على منافذ إنتاج وتداول المخصبات للتأكد من جودتها

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في مصر

«الوزراء»: مصر في المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان

«الوزراء»: مصر في المرتبة الـ8 عالميا في مؤشر الأمن والأمان

عاجل.. مقتل 3 من "الباسيدج" والحرس الثوري الإيراني في كمين بطهران

عاجل.. مقتل 3 من "الباسيدج" والحرس الثوري الإيراني في كمين بطهران

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"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

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إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

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عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

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"شغل وحب وتسلية".. آية لم تجد وظيفة حكومية فصنعت ملابس كورشيه

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