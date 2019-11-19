قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جميع التقارير الصادرة من مؤسسات التمويل العالمية والبنك الولي، أكدت أن القارة الأفريقية قارة واعدة، وأنها أصبحت رقم واحد عالميا في جذب الاستثمارات العالمية.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن معدلات النمو الاقتصادي الأفريقي، من أعلى معدلات النمو في العالم، وأن مصر منذ عدة سنوات وقبل أن تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، تعمل على زيادة هذا المعدل في إطار الخطة المعروفة للتنمية المستدامة أجندة 2063، وأن الرئيس السيسي في كل المنتديات التي تتعلق بالشراكات الدولية مع أفريقيا يؤكد على هذه التنمية.

وتابع هريدي، أن الرئيس يؤكد دائما في جميع اللقاءات والمنتديات الدولية، أن القارة الأفريقية يوجد بها العديد من الفرص الواعدة في مجال الاستثمارات وريادة الأعمال، وأن تدفقات الاستثمار المباشر قدرت بنحو بـ46 مليار دولار.