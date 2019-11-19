عقد مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءه الجماهيري الثالث بمحافظة السويس، والذي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، بعد أن حققت اللقاءاتُ أهدافها في محافظتي الإسماعيلية والمنيا.

وأكد الشيخ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذيّ لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهميةِ تكاتف جهود مؤسسات الدولة دعمًا لاستقرار الأسر وحمايتها من التفكك والانهيار باعتبار ذلك أساس البناء، كما أكد ضرورةِ تثقيفها تثقيفًا جيدًا لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلى تهديدِ استقرارها وزوال سعادتها.

جاءَ ذلكَ أثناءَ افتتاحِ اللقاء الجماهيريّ الثالث لبرنامجِ التوعيةِ الأسرية بالسويس، الذي بدأ أولى فعالياته اليوم بمركز النيل للإعلام، وسط حضورٍ جماهيري كثيف وتفاعلٍ بنَّاء من الحاضرين.

حَضَرَ الجلسةَ الافتتاحية الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ أحمد الحمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والدكتور أحمد خليفة الشرقاوي رئيس المكتب الفني لقطاع المعاهد الازهرية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية بحسب بيان المركز عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلون عن وزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، وعدد من أساتذة الجامعات، وجمع كبير من الشباب والفتيات.

وفي نهاية اللقاء تمَّ طرح عدد من الأسئلة والمداخلات عن برنامج التوعية الأسرية، وجهوده في تثقيف الأسرة المصرية، وبرنامج المقبلين على الزواج.