عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

كما تابع الاجتماع الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

واستعرضت اللجنة الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة للترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة للمحطات، وتخفيض المناسيب بالمجارى المائية استعدادا للنوات المقبلة.

ولفتت اللجنة إلى أنّ أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول واتخاذ الاستعدادات اللازمة للنوات المقبلة، برفع حالة الطوارئ لمحطات الرفع التابعة للوزارة، والمتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

ووجه وزير الري بضرورة العمل على تطهير فرع رشيد وحصر التعديات الواقعة علية والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدوله لإزالتها وذلك لرفع كفاءته، مشيراً الى انه فيما يخص الفيضان تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياة بالشكل الامثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة، ورصد الأمطار بمنابع النيل، والإشارة إلى أنّ الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار، وبدأت التصرفات في العودة لمعدلات مقبولة في أعالى النيل، وتم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد وتركيز أعمال الصيانة لمنشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات، وأعمال التطهير للترع والمصارف.