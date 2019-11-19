شهدت أسعار شراء وبيع الدولار استقراراً خلال بدء التعاملات اليوم.

وبلغ سعر الدولار للبيع 16.17 جنيه مصري، و16.7 جنيه للشراء، وذلك بعد انخفاضه قرش أمس الأول، وتأتي هذه الأسعار وفق البنك الأهلي المصري.