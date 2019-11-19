أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، موجّها الشكر للقائمين على تنظيمه، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من قاطرة لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا الأفريقية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا بقمة مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة في ألمانيا، أنّ قضية جذب الاستثمارات جزء لا يتجزأ من مكونات الاستقرار، نظرا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة، لما يصاحبها من زيادة من فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلا عن إضفاء طابع من الثقة لحالة الاقتصاد ككل، وبما يعزز من مساهمة القارة في سلاسة القيمة المضافة في العملية الإنتاجية على المشتوى الدولي".

وتابع الرئيس أنّه علينا إدراك أنّ هذا التأثير الإيجابي للاستثمارات لا ينحصر في المحيط الأفريقي فحسب، بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبي، في ظل تنامي الطبيعة المترابطة والمتشابكة التي باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق، ما يفسر حرصنا جميعا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية مثل اجتماعنا اليوم، وبما يرسخ مفهوم أنّ نهوض دولنا الأفريقية يحقق المنفعة المتبادلة بيننا".

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين – أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.