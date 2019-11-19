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الصحة توجه بتوفير جهاز قسطرة قلبية في مستشفى رأس سدر المركزي

الصحة توجه بتوفير جهاز قسطرة قلبية في مستشفى رأس سدر المركزي

الداخلية توافق على تجنيس 23 مواطنا مع احتفاظهم بـ"المصرية"

الداخلية توافق على تجنيس 23 مواطنا مع احتفاظهم بـ"المصرية"

"الأورمان" تنفذ مشروعات تنموية وخدمات طبية لأهالي قنا

"الأورمان" تنفذ مشروعات تنموية وخدمات طبية لأهالي قنا

بالصور.. الجامعة المصرية اليابانية تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد

بالصور.. الجامعة المصرية اليابانية تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد

عاجل.. بدء توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا

عاجل.. بدء توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا

فيديو.. الإفتاء توضح هل فوائد الذّكر يرجع للكم أم بالكيف؟

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"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

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بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

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"شغل وحب وتسلية".. آية لم تجد وظيفة حكومية فصنعت ملابس كورشيه

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