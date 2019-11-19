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الصين: إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة مخالف للقانون الدولي

الصين: إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة مخالف للقانون الدولي

السبت.. إعلان الفائزين بجائزة محمد ربيع في الطب والزراعة والعلوم

السبت.. إعلان الفائزين بجائزة محمد ربيع في الطب والزراعة والعلوم

مقتل اثنين من المتهمين بحادث استشهاد رئيس مباحث قوص بحملة أمنية بأسوان

مقتل اثنين من المتهمين بحادث استشهاد رئيس مباحث قوص بحملة أمنية بأسوان

صناعة النواب: ألمانيا تقدر دور مصر والسيسي في دعم استقرار المنطقة

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