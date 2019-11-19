تمكنت مباحث السويس من ضبط لصين خطفوا حقيبة من موظف بها 200 ألف جنيه، وأعتدوا عليه بألة حادة بالطريق العام عقب خروجه من أحد البنوك بالمدينة ولازا بالهرب وسلكوا عدة طرق للتمويه.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى أخطار باعتداء شخصين على موظف بشارع الخضر، واستلائهما على حقيبة نقوده بعد أحدثا به جرح قطعي بالرأس وتركوه غارقا في دمائه.

وعلى الفور وضع اللواء عامر محمود، مدير المباحث، خطة بالتنسيق مع العميد أيمن عبدالحميد، رئيس المباحث الجنائية، لتعقب الجناة حيث استخدم التقنيات الحديثة في تعقب الجناة بعد أن أكدت التحريات أن الجناة غير مسجلين ومن خارج دائرة القسم.

وجرى تعقب خط سير الدراجة البخارية حيث مر الجناة بثلاث أحياء حتى استقروا بمنزل بأطراف منطقة أبو سيال، وتبين لفريق البحث أن الجاني استخدم أحد أصدقائه من أقاربه ومقيم بفايد في تعقب المجنى عليه ويدعى أسامة مصطفى سعيد موظف بشركة موانئ دبي، تم إلقاء القبض عليهما.

وتبين من اعترافات الجاني الرئيسي ( ف . م . ز) أنه دخل أحد البنوك على أنه من العملاء برقم للاستعلام وشاهد المجنى عليه وهو يصرف مبالغ نقدية كبيرة من أحد شبابيك البنك لشراء شقة، وتواصل مع شريكه (س. ك . ص) الذي كان ينتظره خارج البنك وتعقباه حتى دخوله وخروجه من المسجد ثم انقضوا عليه وتقاسما المبلغ.

وتمكنت قوات البحث من استعادة المبلغ المسروق من أبو سيال و فايد وحرر محضر بالواقعة وأحيل لنيابة السويس للتحقيق.