وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الشراكة بين أفريقيا والأطراف المختلفة في قمة مجموعة العشرين؛ بتتويج لدور وجهود مصر الحثيثة التي بدأتها في قمم أخرى، مثل القمة الفرنسية الأفريقية والقمة اليابانية الأفريقية والقمة الروسية الأفريقية، مشيرة إلى أنَّ جميعها كانت برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضافت ميركل، في كلمتها أمام أجتماع قمة مجموعة العشرين "أفريقيا - أوروبا"، أنَّ مصر أجرت خطوات كثيرة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، حاملة أحلام وطموحات القارة السمراء إلى العالم، حيث استطاعات أفريقيا أنَّ تخطو خطوات مهمة نحو شركات مع العالم من أجل تحقيق مصالحها الحقيقية، مبينة أنَّ القارة السمراء في السنوات الماضية، كانت تعتمد على توفير الصادرات للمواد الخام لبلدان العالم المختلفة، أما الآن فأصبحت تحقق شراكات مهمة مع جميع.

وتابعت المستشارة الألمانية، أنَّ مؤتمر الكوميسا الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، طالب الدوال الأفريقية بضرورة إنجاز البنية الأساسية لتطوير وتنمية الاستثمار في القارة السمراء.

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين – أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.