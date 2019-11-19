"أفريكان فارين": نعمل لضمان الروابط الاقتصادية بين ألمانيا وأفريقيا

قال شتيفان ليبينج رئيس مؤسسة أفريكان فارين، إنَّ التعامل مع القارة الأفريقية كان مليئًا بالإنجازات فالعمل مع أفريقيا يجني الكثير من المنافع.

وأضاف "ليبينج"، خلال كلمته باجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، اليوم، أنَّ السوق الاستثمارية الجديدة بين أفريقيا وألمانيا تسعى لرفع حجم الاستثمارات لديها، متابعًا أنَّه في غضون بضعة أسابيع تقدمت 200 شركة للاستفادة من ذلك.

واستكمل: "سنقدم لكل دولة من الدول التي نعمل معها مشروعًا واحدًا كي نطلعهم على الإمكانيات الهائلة الموجودة، حيث أننا لدينا مشروعات بنية تحتية ومناخ وبيئة، كلها تهدف إلى تقوية الاقتصاد الألماني والأفريقي.

ودعا للعمل على ضمان الروابط الاقتصادية بين ألمانيا وأفريقيا، من خلال المشاريع التي تنفذها ألمانيا في القارة الأفريقية.

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين – أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.