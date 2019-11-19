كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني، عن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر الحالي على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على الأنحاء كافة نهارا، مائل للبرودة أول الليل بارد في آخره.

وذكرت أنّ الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وأضافت الهيئة أنّه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مدن ومحافظات مصر على النحو التالي:

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 28

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27