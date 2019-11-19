تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية، أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أنَّ رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية رقم 544 المتجهة إلى الكويت، وأيضًا رحلة الخطوط التركية رقم 693‪ المتجهة إلى إسطنبول.

وأكّدت المصادر لـ"الوطن"، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، ووفي مقدمتها طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، وفقًا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار رغم التقلب في الأحوال الجوية.