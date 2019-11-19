كشفت مصادر أمنية، بمديرية أمن الغربية، أن تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا، حول واقعة "طفلي السلم" أثبتت الواقعة، وإهمال الأبوين في رعاية طفليهما.

وأشارت المصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن المتهمة جرى نقلها إلى محكمة طنطا، لاستكمال التحقيقات معها، كما جرى استدعاء "سوسن الخولي" جارة الأسرة لسماع أقوالها، وأن التحريات جاءت مثبتة للواقعة، ووجود الطفلين على السلم، وأدانت الأب والأم بالإهمال وعدم رعاية الطفلين.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وبإجراء التحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.