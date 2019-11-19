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"أهمية التبرع بالدم"حملة لطلاب الصيدلة بجامعة أسيوط لصالح مرضى الأورام

"أهمية التبرع بالدم"حملة لطلاب الصيدلة بجامعة أسيوط لصالح مرضى الأورام

"النواب اليمني" يشكر عبدالعال لدعم بلاده: موقفه بدد الموجات الضبابية

"النواب اليمني" يشكر عبدالعال لدعم بلاده: موقفه بدد الموجات الضبابية

فرد من كل 5 يستخدم التبغ.. انخفاض معدلات التدخين في أمريكا

فرد من كل 5 يستخدم التبغ.. انخفاض معدلات التدخين في أمريكا

الكونجرس الأمريكي يستأنف جلسات الاستماع بشأن القضية الأوكرانية

الكونجرس الأمريكي يستأنف جلسات الاستماع بشأن القضية الأوكرانية

إزالة 43 حالة تعد واسترداد 4 آلاف فدان بأسيوط

إزالة 43 حالة تعد واسترداد 4 آلاف فدان بأسيوط

"شاروبيم" يقرر غلق مزرعة دواجن داخل الكتلة السكنية في أجا خلال شهر

"شاروبيم" يقرر غلق مزرعة دواجن داخل الكتلة السكنية في أجا خلال شهر

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"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

"شغل وحب وتسلية".. آية لم تجد وظيفة حكومية فصنعت ملابس كورشيه

"شغل وحب وتسلية".. آية لم تجد وظيفة حكومية فصنعت ملابس كورشيه

دش وفيتامين وشوربة.. كيف تقضي على أعراض البرد في 24 ساعة

دش وفيتامين وشوربة.. كيف تقضي على أعراض البرد في 24 ساعة

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