ذكرت مصادر، أنَّ مصابي حادث تصادم أتوبيسين كانا في طريقهما لأحد الأديرة بمنطقة برج العرب، نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، مبينة أنّه جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وبدء التحقيقات.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ المعلومات الأولية عن سبب وقوع الحادث تشير إلى أن أحدهما توقف بشكل مفاجئ، وكان الثاني يسير خلفه ولم يستطيع الوقوف قبل الاصطدام به مما أدى لوقوع الحادث وإصابة 27 من ركابهما نقلوا للمستشفى.

وتابعت المصادر، أنَّ "الأتوبيسين تابعين لرحلة انطلقت من القاهرة لزيارة أحد الأديرة بمنطقة برج العرب".

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.